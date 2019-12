Harry Styles, Ava Max... les sorties à ne pas manquer cette semaine !

Le vendredi est LE jour des mélomanes. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le jour des sorties ! Au programme de ce vendredi 13, l'album d'Harry Styles, le nouveau single d'Ava Max ou encore une petite pépite française à ne surtout pas rater.

Harry Styles - Treat People With Kindness

IL EST LA ! Après des semaines d'attente, le nouvel album d'Harry Styles (Fine Line) est enfin dans les bacs. Annoncé par les prometteurs Lights Up et Adore You, l'opus s'inscrit parfaitement dans la continuité de son premier effort. Styles signe un album nostalgique, personnel et pop qui devrait vite battre des records.

Salt - Ava Max

Ava Max nous revient avec Salt, à ne surtout pas manquer !

Tryo ft. -M- - El Dulce De Leche (XXV)

Après une reprise de L'Hymne de nos Campagnes, Tryo poursuit la promotion de XXV. Cette fois, c'est avec -M- qu'ils unissent leurs forces.

Monaco - Bon Entendeur

Bon Entendeur fête sa réédition avec Monaco !

Reÿn - Comment t'as osé

On termine avec Reÿn, jeune artiste made in France dont le premier single, Comment t'as osé, est sorti cette semaine. "Je voulais que chaque personne qui écoute le son puisse s'approprier la chanson. Qu'il s'agisse d'un(e) ex, d'une relation amicale, familiale ... je crois qu'on a tous quelqu'un a qui on aimerait dire "Comment t'as osé", explique t-elle. Si vous aimez Jorja Smith, si Amy Winehouse est votre héroïne sur Terre, on vous conseille vivement d'écouter (en boucle) cette voix mystérieuse et suave !