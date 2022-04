Harry Styles : As it Was bat des records d'écoutes

Le 1er avril dernier, Harry Styles nous offrait le tout premier single de son prochain album : As it Was est chargé de préparer l'arrivée de Harry's House et, sans surprise, c'est un succès.

En 2019, Harry Styles nous offrait Fine Line - digne successeur de son premier projet. Avec des morceaux efficaces tels que Adore You ou encore Watermelon Sugar (qui remportera d'ailleurs un Grammy Award deux ans plus tard), l'artiste s'est fait une place de choix dans le paysage musical international. Après quelques projets cinématographiques (comme une apparition dans The Eternals, par exemple) ainsi qu'une tournée couronnée de succès, Harry Styles a retrouvé les studios d'enregistrement : au programme, un nouvel opus donc (Harry's House, prévu pour le 20 mai) ainsi qu'un nouveau single : As it Was.

Dire que As it Was a connu un succès phénoménal serait un euphémisme : le jour de sa sortie, le morceau est devenu le titre le plus streamé en une journée en 2022 ainsi que le morceau le plus streamé aux Etats-Unis en 24h et ce, depuis les débuts de Spotify. Bref, c'est un retour plus que réussi pour le chanteur britannique. Et ce n'est pas tout ! Le clip (réalisé par l'artiste ukrainienne Tanu Muino) cumule à l'heure actuelle près de 37 millions de vues.

Rendez-vous le 20 mai prochain pour découvrir le nouveau chapitre dans la carrière d'Harry Styles et, quelque chose nous dit qu'il sera brillant.