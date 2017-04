Harry Styles annonce les dates de sa première tournée dont un concert à Paris !

Il est l’un des artistes les plus en vue du moment. Profitant de la séparation (temporaire ?) de son boysband One Direction, Harry Styles se prépare à mener sa barque en solo. Depuis la sortie de son premier single « Sign of the Times » au début du mois, le jeune homme occupe le haut des charts du monde entier. La sortie de son premier album éponyme est prévue pour le 12 mai et forcément, l’impatience est à son comble. De passage en France cette semaine pour une série d’interviews, Harry Styles sera bientôt de retour dans l’hexagone puisqu’il vient de dévoiler toutes les dates de sa tournée 2017 ! Et sachez d’ores et déjà qu’il n’y aura pas de places pour tout le monde puisqu’après avoir enflammé les stades du monde entier avec One Direction, le chanteur présentera ses nouvelles chansons dans des salles très intimistes. Ainsi, Harry Styles se produira sur la scène de l’Olympia le 25 octobre prochain !

Les tickets seront mis en vente prochainement dans les points de vente habituels et laissez-nous vous dire qu'il faudra être à l'heure pour espérer décrocher l'un des précieux sésames ! Après une dizaine de dates aux Etats-Unis, Harry Styles retrouvera donc son public européen et se produira notamment à Londres, Stockholm ou encore Berlin, avant de s'envoler pour l'Australie puis le Japon ! Un nouveau pari pour le chanteur, habitué à partager des scènes immenses avec ses trois bandmates. Sur ce nouvel album, le chanteur britannique a choisi de s'éloigner de la pop sautillante de One Direction pour prendre une direction musicale plus pop-rock, qui devrait lui permettre d'élargir rapidement son public. Une chose est sûre, Harry Styles sait s'entourer : pour son premier clip, c'est le français Woodkid qu'il a choisi de mettre derrière la caméra. La vidéo devrait sortir prochainement et d'autres surprises arrivent très bientôt...