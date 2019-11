Harry Styles annonce la date de sortie de son deuxième album, Fine Line

Il y a quelques semaines, Harry Styles faisait son grand retour dans les charts avec Lights Up, single sensuel et électrisant. Evidemment, cette sortie a fait l'effet d'une bombe chez les fans du britannique qui y ont vu l'annonce imminente d'un album. Et, ils n'avaient pas tort ! Après un premier album éponyme qui a signé son émancipation définitive du boysband qui l'a fait connaître, il nous revient avec Final Line... dans les bacs le 13 décembre prochain.

Si l'artiste a refusé de prêter ses traits au Prince Eric dans le live-action de la Petite Sirène, il se prépare en tout cas à faire sensation dans les charts. Si l'album est aussi efficace que le single qui le porte, l'interprète de Sign of The Times devrait nous offrir l'un des albums incontournables de 2020.