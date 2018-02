Voilà déjà presque huit ans que le petit Harry Styles s’est présenté au casting de X Factor. Retour en 2010, Harry a 16 ans, travaille dans une boulangerie après les cours, porte des pantalons bien trop larges et fredonne « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder. Avouons qu'on prend un gros coup de vieux rien qu'en y repensant. Surtout qu'aujourd’hui, le chanteur fête ses 24 ans et s'est depuis construit un CV légèrement plus fourni… Alors évidemment, on aurait pu revenir encore une fois sur les meilleurs moments de Harry Styles et One Direction, mais on sait parfaitement que vous connaissez déjà tout ça par cœur. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, on a donc décidé de ne parler que de Harry et uniquement de lui. Oui parce que rien qu’au cours de l’année passée, Harry Styles a publié son premier solo, est parti en tournée à travers le monde sans ses potes de One Direction et a même fait ses débuts au cinéma sous la direction de Christopher Nolan. Voici donc un petit récap’ pour se remémorer les 13 grands moments de sa carrière solo. Et joyeux anniversaire Harry !

1 – Sa 1ère performance live en solo

Au début du mois d’avril, à quelques semaines de la sortie de son album, Harry Styles dévoile au monde entier son premier titre solo « Sign of the Times ». Quelques jours plus tard, il est l’invité du Saturday Night Live de Jimmy Fallon et y interprète son tout nouveau single pour la première fois à la télévision !

2 – Sa 1ère couverture de Rolling Stone Magazine

I'm very happy to be on the cover of a @RollingStone magazine. Thank you for having me. Thank you CC. H pic.twitter.com/jO3H4gAa9o — Harry Styles. (@Harry_Styles) April 18, 2017

En avril toujours, Harry Styles apparait en couverture du célèbre magazine Rolling Stone. Interviewé par le journaliste et réalisateur américain Cameron Crowe, le chanteur s’est longuement confié sur ses années au sein du boysband le plus populaire de la planète, mais aussi sur son enfance, ses inspirations, son expérience de la célébrité et ses envies futures.

3 – Son live au Rockefeller Center pour le Today Show

En promo à New York, Harry Styles est également passé dans le célèbre Today Show. L’artiste britannique a investi la scène installée devant le Rockefeller Center le temps d’une matinée afin de présenter en avant-première deux titres de son nouvel album. Inutile de préciser que les fans étaient venus en nombre !

4 – Son duo avec Stevie Nicks de Fleetwood Mac

“It’s like I believe in Harry Styles. I think he’s really good, I think he’s funny, I think he’s a good actor. I think that he has the world at his fingertips and he’s going in the right way.” - Stevie Nicks #ARIASHARRYSTYLES pic.twitter.com/IvKK4QX0WI — Alex (@jeffazoffz) November 27, 2017

En mai, Harry Styles fête la sortie de son album avec une petite série de showcases intimistes. Il investit donc la minuscule salle du Troubadour à Los Angeles et invite son idole de jeunesse, Stevie Nicks du groupe Fleetwood Mac, à le rejoindre sur scène pour un duo. Un moment fort dans la carrière du jeune chanteur, qui s’est retrouvé ému aux larmes à la fin de la chanson.

5 – Son interview dans Quotidien avec Yann Barthès

Evidemment, on est obligé de revenir sur le passage de Harry Styles dans Quotidien ! En promo à Paris pour quelques heures, le chanteur a offert une interview exclusive à Yann Barthès devant une petite centaine de fans surexcités. Il y avait interprété son premier single et répondu avec humour aux questions de l’animateur. Un moment que les fans français ne risquent pas d’oublier de sitôt!

6 – Son Carpool Karaoke avec James Corden

En mai également, Harry Styles s’installe pour une semaine dans les studios du Late Late Show, présenté par son ami James Corden. Prestations live, interviews, sketchs, le chanteur a fait le show pendant cinq jours dans l’émission, sans oublier bien sûr de participer au célèbre Carpool Karaoke. Les deux complices s’en sont évidemment donnés à cœur joie en chantant à tue-tête les tubes d’OutKast ou Lionel Richie, puis en rejouant (ou en tentant de rejouer) les scènes cultes de Coup de foudre à Notting Hill et Titanic !

7 – L’avant première mondiale de Dunkirk à Londres

Harry and Anne at the ‘Dunkirk’ World Premiere in London, July 13th. pic.twitter.com/wBtBpx7Yxe — Harry Styles Daily (@HSDAlLY) July 15, 2017

En juillet, Harry Styles fait ses débuts sur grand écran dans le nouveau blockbuster de Christopher Nolan, Dunkirk. Il y interprète Alex, un jeune soldat pris au piège par l’armée allemande sur la plage de Dunkerque avec ses camarades britanniques, français et belges. Lors de l’avant-première à Londres avec toute l’équipe du film, le jeune homme a foulé le tapis rouge accompagné de sa maman.

8 - Son show spécial sur la BBC

A l’automne, la BBC a diffusé en prime time Harry Styles at the BBC, une émission d’une heure lui étant entièrement consacrée. Présenté par son pote de longue date Nick Grimshaw, le show mêlait à la fois interviews du chanteur, sketchs plus ou moins drôles et performances live très intimistes.

9 – Le 1er concert de sa tournée solo

First show in Europe is tomorrow night in Paris.

I can't wait to see you. H pic.twitter.com/9p7cuxpMzf

— Harry Styles. (@Harry_Styles) October 24, 2017

Autre grand moment pour les fans français, sa première date à Paris ! C'est à l'Olympia que Harry Styles a lancé officiellement sa tournée européenne en octobre dernier. Devant un public complétement survolté, l’artiste a interprété l’intégralité de son nouvel album et avait réservé un paquet de jolies surprises… Un premier concert parisien très intimiste donc, avant le grand show à l’AccorHotels Arena le 13 mars prochain !

10 – Son retour à X Factor UK

Au mois de novembre, Harry Styles fait son grand retour en solo dans l’émission qui l’a révélé au grand public en 2010. Devant le jury de X Factor, dont son ex-mentor Simon Cowell, il a interprété son dernier single en date « Kiwi » et a littéralement enflammé le plateau ! Il est loin, le temps où il chantait timidement des reprises de Stevie Wonder…

11 - Sa victoire aux ARIA Awards

Harry won Best International Artist at the ARIA Awards! pic.twitter.com/y9AxFmksPo — Harry Styles. (@rHarryStyIes) December 18, 2017

Quelques jours plus tard, Harry Styles est en tournée en Australie et en profite pour se rendre à la cérémonie des ARIA Awards 2017. Nommé face à des pointures telles Bruno Mars, Lorde, The Weeknd, ou encore Ed Sheeran et les Rolling Stones, il remporte le prix du Meilleur Artiste International de l’année, sa première récompense en solo !

12 – Sa performance au défilé Victoria’s Secret

A la fin de cette année on ne peut plus chargée, le chanteur a trouvé le temps de faire escale à Shanghai pour chanter au traditionnel défilé Victoria’s Secret. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce défilé 2017 était plutôt rock’n roll : entouré par les mannequins de la marque, Harry n’a pas lésiné sur les pas de danse en interprétant « Kiwi » et « Only Angel » !

13 – Son hommage à Fleetwood Mac

Honroee Lindsey Buckingham from Fleetwood Mac and recording artist Harry Styles perform onstage during MusiCares Person of the... https://t.co/sEbBrVDzla pic.twitter.com/Jk1dHGN0PM — Harry Styles Daily (@HSDAlLY) January 27, 2018

A croire qu’ils sont devenus inséparables. Pas plus tard que la semaine dernière, le birthday boy du jour était présent à la cérémonie MusiCares Person of the Year, un événement organisé par la Recording Academy pour honorer Fleetwood Mac. Et bien sûr, c’est lui qui s'est chargé d'annoncer l'arrivée du groupe star de la soirée. « Il y a plusieurs choses que je n’aurais jamais imaginé faire dans ma vie, et partager la scène avec ces légendes en fait partie », a t-il déclaré avant de rejoindre les membres du groupe sur scène pour chanter « The Chain » à leurs côtés. Pour ne rien gâcher, le chanteur Mick Fleetwood a déclaré avoir été « très impressionné » par l’album et le travail de son « très cher ami Harry ». Devenir pote avec votre groupe préféré, vous en rêviez ? Harry l’a fait.