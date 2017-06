Harry Styles ajoute une date de concert à Paris

En mai dernier, Harry Styles faisait ses débuts en solo avec un premier album surprenant, largement inspiré par le rock britannique des années 70. Forcément, quand l’ex-chanteur de One Direction a annoncé qu’il se produirait dans la mythique salle de l’Olympia, vous imaginez bien que le concert a affiché sold out en quelques minutes ! De nombreux fans avaient d’ailleurs fait part de leur mécontentement et depuis, réclamaient régulièrement une nouvelle date. Et bien c’est chose faite ! Harry Styles sera de retour en France au printemps 2018 : il donnera un show exceptionnel à l’AccorHotels Arena de Paris le 13 mars prochain !

Les places seront mises en vente le vendredi 16 juin à 10h dans tous les points de vente habituels. Là encore, il faudra être au rendez-vous car les tickets risquent de se vendre très vite ! Après une série de concerts intimistes à l’automne, Harry Styles sera en tournée dans toute l’Europe jusqu’au mois de mai, puis se produira en Australie, en Asie et enfin un peu partout aux Etats-Unis. Le retour de One Direction n’est donc pas prévu pour tout de suite, d’autant plus que la carrière solo de Harry Styles cartonne : son premier album a déjà battu un record historique …