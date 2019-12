Harry Styles : Adore You & Lights Up en live pour le Jingle Bell Ball 2019 (VIDEO)

Patience, le nouvel album d'Harry Styles sera dans les bacs le 13 décembre prochain (d'ailleurs, Virgin Radio vous envoie célébrer la sortie de l'opus à Los Angeles). Mais avant de lâcher cet album prometteur, le chanteur britannique enchaîne les promos : après avoir présenter Adore You lors du Graham Norton Show, il a offert le titre au Jingle Bell Ball 2019 ! Voyez plutôt.

Adore You vous renvoie en été ? On vous comprend. Et justement, pour palier au froid, on vous laisse profiter de Lights Up (et de Watermelon Sugar), histoire d'oublier l'hiver. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez que le clip qui accompagne le single vient tout juste de sortir - et il est à voir !