Harry Styles : Adore You et Lights Up en live pour BBC Radio One (VIDEO)

La promo continue pour Harry Styles ! Fine Line, son deuxième opus, est dans les bacs depuis moins d'une semaine et il est déjà numéro un. Mais ce n'est pas ce qui empêche l'interprète de Lights Up de faire de la promo, bien au contraire ! Après avoir donné une interview exclusive à notre animateur Paul pour le Lab, Harry Styles est de retour sur le sol britannique. Au programme, un petit passage par les studios de BBC Radio One pour le Live Lounge.

Harry Styles - Adore You

Harry Styles - Lights Up

Premier single sorti pour porter l'album, Lights Up est aussi électrisant en live qu'en version studio. Mention spéciale pour Adore You, dernier single en date. La bonne nouvelle pour les fans français, c'est qu'Harry Styles sera de passage en France en mai prochain pour un concert exceptionnel à l'AccorHotels Arena. Patience, plus que quelques mois à tenir !