Harry Styles récolte 1.2 million pour la bonne cause ! 

Le chanteur anglais de ces dames a en effet profité de sa tournée pour soulever des fonds à des fins caritatives. Ce n'est un secret pour personnes, les tournées mondiales engendrent généralement beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices. Harry Styles a donc récolté près d'un million et demi de fonds pour plusieurs associations. Une participation, volontaire, a été demandé aux fans du chanteur lors de l'achat de leur billet mais également au merchandising.

Quatre vingt neufs shows au total aux quatre coins du monde et 1.2 million récoltés pour la bonne cause. Une somme gargantuesque destinée à pas loin de 62 associations différentes, à travers le monde. A chaque arrêt dans un pays, Harry Style reverse donc une partie de l'argent. Une initiative engagée et engageante qui n'a laissée personne de marbre. Styles ira jusqu'à coller un sticker "End Gun Violence" sur sa guitare pour interpeller son public américain sur l'ampleur de la violence par arme à feu que connait et subit le pays. Il n'hésite pas à l'afficher sur Instagram pour passer le message. On espère bien évidemment qu'il sera entendu et que l'effort d'Harry sera dûment noté !

Dallas, Live On Tour. Une publication partagée par @ harrystyles le 6 Juin 2018 à 1 :59 PDT

L'initiative est saluée et on apprécie de voir les artistes d'envergures se préoccuper du sort du monde ! Pour les intéressés, la liste complète des associations est disponible ICI.