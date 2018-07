Harry Styles : Live On Tour, clap de fin de la tournée 

La tournée d'Harry Styles s'est achevée samedi dernier, à l'issue d'un dernier concert donné au Forum d'Inglewood à Los Angeles. Et comme pratiquement chaque clôture de tournée chez nos amis artistes, le denier show s'est avéré... comment dire... détonnant !

Les échos du concert rapportent que le chanteur a offert un show sensationnel et qu'il aurait même fait durer le plaisir en reprenant trois fois son hit Kiwi. Un moment mémorable que les fans ont véritablement appréciés. Et parmi eux, Shawn Mendes ! Le canadien était présent dans les tribunes et a vécu le concert comme un fan lambda. En chantant et se remuant sur les titres de son ami. Lors de la cloture du concert, l'interprète de Sign Of The Times dit au revoir à ses fans : "Je vous remercie du fond du cœur. Vous avez changé ma vie. Je vous aime tellement. Merci, merci, merci. Je vais m'absenter pendant un moment et faire un peu plus de musique et ensuite je vous reverrais très rapidement. Ca a été un honneur de jouer devant vous tous les soirs… Merci." dit-il à ses spectateurs. Sur twitter, le chanteur anglais poursuit ses remerciements, cette fois ci à l'attention de son équipe : Merci à mes musiciens, mon équipe de tournée, et à vous tous pour cette tournée merveilleuse. Traitez les gens avec gentillesse. Au revoir pour le moment."

Harry Styles prend donc une pause bien méritée et on le laisse donc, non sans un petit pincement au cœur, prendre du recul sur la tournée en attendant son prochain album.