Harry Styles a lancé son Love On Tour à Las Vegas (VIDEO)

Finally -comme diraient nos voisins anglophones. Le 13 décembre 2019, Harry Styles publiait son excellent second album, intitulé Fine Line. Porté par des singles efficaces tels que Lights Up ou Watermelon Sugar (sacré meilleure performance Pop en solo aux Grammy Awards),l'album s'est imposé parmi les meilleurs opus publiés ces dernières années. Pandémie oblige, Harry Styles s'est vu obligé de renoncer à la scène... mais bonne nouvelle, l'interprète de Kiwi peut (enfin) célébrer ce nouveau chapitre sur scène. Le week-end dernier, Styles a investi Las Vegas et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste était heureux de retrouver son public. Voyez plutôt :

LOVE ON TOUR - LAS VEGAS

Côté setlist, Styles a offert un savoureux mélange de ses deux albums avec notamment Golden, Carolina, Only Angel, Falling, Watermelon Sugar, Sign of The Times et pour finir, Kiwi... la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir reporté sa tournée européenne, l'artiste devrait bientôt pouvoir faire escale en France.