Harry Styles a choisi son prochain single

Fin 2019, Harry Styles dévoilait un deuxième album réussi. Porté par l'excellent Lights Up, Fine Line s'est imposé parmi les disques les plus marquants de l'année 2020. Bien qu'il n'ait pas pu défendre ses nouveaux morceaux sur scène en raison de la pandémie mondiale, Harry Styles en poursuit la promotion. Ainsi, après Adore You ou encore Watermelon Sugar (qui a battu des records), place à Golden.

"J'étais avec mes amis à Malibu et je me sentais en sécurité. Maintenant, c'est le moment de s'amuser : nous avons 24 ans et je suis musicien, pas un politicien. Nous l'avons écrite lors de notre deuxième jour à Shangri-La, et immédiatement, dès que nous l'avons fait, on s'est dit "Ce sera la première piste", a expliqué l'artiste à Apple Music. C'est -en effet- Golden qui ouvre l'album. La chanson aura t-elle le même succès que les singles précédents ? C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Le petit bonus, c'est qu'Harry Styles aurait été aperçu sur le tournage de son prochain clip... patience, il arrive !