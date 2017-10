Si Harry Styles dévoilait récemment quelle est la chanson préférée de son premier projet solo, le chanteur britannique a préféré garder celle-ci bien au chaud et exploiter plutôt les titres "Sign Of The Times" et "Two Ghosts" comme singles officiels de l'album éponyme Harry Styles. Le premier a peut-être rencontré un succès phénoménal à travers le monde mais ce n'est pas le cas de "Two Ghosts" qui commence à être moins joué en radio après seulement quelques semaines d'exploitation. C'est donc pour ça que Harry Styles a décidé de choisir "Kiwi" comme nouveau single officiel de son album. Un des titres favoris des fans !

D'après la rumeur qui court, Harry Styles ne souhaitait pas prendre "Two Ghosts" comme second single et voulait déjà "Kiwi" depuis un bon moment. C'est désormais chose faite puisque c'est le troisième single de son album ! La bonne nouvelle a été annoncée par la Columbia Pop Radio Newsletter et le titre devrait entrer en playlist des radios internationales d'ici peu. On croise les doigts pour avoir droit à un clip de "Kiwi" par la même occasion ! En attendant, on s'écoute le sublime "Just A Little Bit Of Your Heart" qu'Harry Styles a chanté lors de son premier concert.