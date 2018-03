Harry Styles à Bercy, trois raisons de le voir en live

La seconde partie du Live On Tour est lancée ! Après une première tournée (complète), Harry Styles reprend la route pour défendre son premier album éponyme. En octobre dernier, il avait choisi l'intimité des petites salles comme l'Olympia et la proximité avec le public. Evidemment, les places se sont arrachées en moins de trois secondes. Parce que chez Harry Styles, il n'y a pas de juste milieu (ni même de demie mesure), le britannique a carrément choisi de s'offrir l'AccorHotels Arena. Et si vous n'avez (toujours) pas vos places, on vous donne trois bonnes raisons de faire chauffer votre CB (en urgence).

Il n'aura pas fallu longtemps aux fans présentes dans la salle pour lancer la bonne nouvelle : Harry Styles joue dorénavant des morceaux inédits en live. D'abord, il y a Anna et ensuite, Medicine. Déjà, ces deux nouveaux titres prouvent que pendant sa pause, Harry Styles n'a absolument pas chômé. Mais attention, miexu vaut ne pas se réjouir trop vite ! Il est encore un peu tôt avant de parler de nouvel album : rappelons que son premier opus est dans les bacs depuis dix mois seulement. MAIS, c'est toujours rassurant.

Que les nostalgiques se rassurent, Harry Styles ne renie pas son passé comme certains anciens membres de Boysband ont pu le faire avant lui. Comme Niall Horan (qui lui aussi est en tournée, d'ailleurs), le britannique reprend les plus grands classiques des One Direction sur scène - à sa façon. De What Makes You Beautiful à Story Of My Life en passant par Stockholm Syndrome, aucun album n'est épargné. Cette fois, il devrait (aussi) interpréter Hey Angel.

Pendant que Zayn subit encore les crises d'angoisse qui l'empêche de monter sur scène, Harry Styles, lui, a toujours été à l'aise. Quelle que soit la superficie de la salle ou le nombre de spectateurs, rien ne l'arrête. Et parce qu'il un showman, il y a de fortes chances pour qu'il s'empare de Bercy demain soir.

Alors, vous êtes convaincus ?