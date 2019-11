Harry Styles : 3 choses à savoir sur son prochain album

ENFIN ! Après des mois de silence (et de travail), Harry Styles a fait son grand retour dans les charts avec Lights Up - un premier single prometteur. Chargé de tâter le terrain pour le deuxième opus de l'artiste, le titre annonce un joli succès pour le britannique - il n'y a qu'à jeter un oeil aux vues cumulées par le clip en quelques semaines seulement. Fidèle à lui-même, Harry Styles n'a dévoilé que très peu d'informations concernant ce nouveau chapitre. Recap.

Date

Visiblement peu superstitieux, Harry Styles a choisi le vendredi 13 décembre comme date de sortie de son prochain album. Il reste donc un mois à peine avant de découvrir Fine Line.

FINE LINE . THE ALBUM . DEC 13 pic.twitter.com/ARzqYds8Vn — Harry Styles. (@Harry_Styles) November 4, 2019

Setlist

Côté setlist, on sait déjà que l'opus proposera 12 titres et qu'il devrait durer près de 47 minutes - c'est plus que son premier essai !

Fans are trying to decode the track list for @Harry_Styles’ sophomore album, ‘Fine Line.’Any guesses? ???? pic.twitter.com/V9SaQr9n7x — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2019

Crytptage

Parce qu'il ne faut jamais tout dévoiler d'un coup, l'artiste a choisi de crypter la-dite setlist. Non, vous ne découvrirez pas les titres des chansons ! Parce qu'il aime le mystère, Harry Styles laissent ses fans rassembler les indices pour tenter de découvrir le plus d'informations possibles... et vous savez quoi ? C'est la meilleure stratégie : se taire et les autres parler.

Verdict le 13 décembre prochain !