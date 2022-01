Harry Potter, Voldemort, Ron Weasley... voici les signes Astro de tous les personnages

Alors que le monde entier se remet de la réunion Harry Potter diffusée sur HBO Max et Salto, nombreux sont ceux qui ont voulu se replonger dans les livres (ainsi que les films). Et justement, retrouver le trio d'or, les professeurs et même les ennemis du jeune sorcier nous donne envie de nous pencher sur leurs signes astro.... et vous allez voir, leurs personnalités collent parfaitement aux signes choisis.

Voldemort - Capricorne : une pensée pour tous les Capricornes qui liront ces lignes... malheureusement, Voldemort et Capricorne et, vous allez voir,certains de ses traits de caractères collent parfaitement : Tom Jedusor est un leader, qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il désire...

Neville - Lion : alors on vous l'accorde, à première vue, Neville ne semble pas avoir le "charisme" d'un lion. ET POURTANT ! Neville est courageux. Il s'opposent à ses amis dans le premier tome et, lors de la bataille de Poudlard, il sera le premier à se battre. Un vrai lion, un véritable Gryffondor.

Sirius Black - Scorpion : la fidélité des Scorpions est plus forte que tout et ce, même si elle peut les perdre. Sirius a protégé Harry jusqu'au bout.

Luna Lovegood - Verseau : Luna vit dans son propre univers, elle comprend et décèlent ce que les autres ne voient pas... une vraie Verseau.

Rogue - Capricorne : du même signe que Voldemort, Rogue a tout fait pour atteindre son but à savoir, protéger le fils de son amour de jeunesse. Petit bonus, il a parfois cet air snob digne des Capricornes.

Hagrid - Sagittaire : passionné par les créatures magiques et la nature, Hagrid connaît la forêt interdite comme sa poche : l'aventure ne lui fait pas peur, comme un vrai Sagittaire !

Fred et George Weasley - Bélier : En bons béliers, les frères Weasley ont du mal à supporter l'autorité. Aussi, ils finiront par ouvrir leur propre boutique et deviendront... leurs propres patrons.

Ginny - Lion : Ginny a beau l'air timide et réservé, elle n'en demeure pas moin courageuse !

Professeur Ombrage - Vierge : Ombrage est... la pire représentation du signe de la Vierge : rigide, froide, control freak et bien trop traditionnelle, elle personnifie tous leurs défauts...

Malfoy - Gémeaux : Malfoy est un personnage complexe et indécis... comme un véritable Gémeaux !

Ron - Poisson : très sensible, Ron est une parfaite représentation du Poisson. Petit bonus, il écoute plus son coeur que sa raison.

Harry - Lion : Courageux et leader, Harry est le lion parfait. On ne vous fait pas un dessin, vous avez lu les sept livres !

Hermione - Vierge : Contrairement à Ombrage, Hermione représente les "bons" côtés du signe : elle est travailleuse, fidèle et intelligente... !

Dobby - Cancer : Dobby a un coeur en or et une sensibilité à fleur de peau... un vrai Cancer !