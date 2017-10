Harry Potter : Voici le synopsis que les maisons d'édition ont rejeté il y a 20 ans

Vingt ans plus tard, les éditeurs doivent toujours s'en mordre les doigts. Alors que trois acteurs des films Harry Potter étaient présents ce week-end à la Comic Con de Paris, le sorcier le plus célèbre au monde est en ce moment mis à l'honneur par la British Library à Londres, dans le cadre de l'exposition 'Harry Potter: A History of Magic' pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier tome écrit par J.K. Rowling. En 1995, l'écrivaine avait proposé une première version de synopsis autour de 'Harry Potter à l'école des sorciers' qui avait été refusée et ignorée par les plus grandes maisons d'édition britanniques, avant que la maison Bloomsbury remarque le potentiel du manuscrit. Dans l'exposition proposée par la British Library, on découvre le synopsis maudit de Harry Potter que J.K. Rowling avait envoyé aux éditeurs à l'époque et qui a été rejeté à de multiples reprises.

Read the original synopsis of Harry Potter that @jk_rowling sent to publishers https://t.co/A8DzDfArXv pic.twitter.com/PxmzwSKnJS — Alison Millington (@AL_osaurus) 19 octobre 2017

"Harry Potter vit avec sa tante, son oncle et son cousin car ses parents sont morts dans un accident de voiture - à ce qu'on lui a dit. Les Dursley n'aiment pas que Harry pose des questions, d'ailleurs, ils ne semblent rien aimer chez lui, surtout les choses très étranges qui se passent autour de lui (que Harry lui-même ne peut expliquer). Harry se lie d'amitié avec Ronald Weasley (sixième de sa famille à aller à Poudlard et fatigué de devoir utiliser des livres de sorts de mauvaise qualité) et Hermione Granger (la fille la plus intelligente et la seule personne de la classe à connaître toutes les utilisations du sang de dragon) ). Ensemble, ils ont leurs premières leçons de magie - l'astronomie, dans la plus haute tour à deux heures du matin, la botanique dans les serres où sont gardés les madras et les loups-garous, les potions dans les cachots avec le répugnant Severus Rogue. Harry, Ron et Hermione découvrent les passages secrets de l'école, apprennent à affronter un troll de montagne en colère : le meilleur de tous, Harry devient un joueur vedette au Quidditch (football sorcier joué sur des balais). Mais ce qui intéresse Harry et ses amis, c'est le couloir au troisième étage, qui est si bien gardé. Suivant un indice laissé par Hagrid (qui est le garde-chasse de Poudlard lorsqu'il ne livre pas de lettres, ), ils découvrent que la seule pierre philosophale existant est gardée à Poudlard, une pierre avec des pouvoirs illimités et une vie éternelle. Harry, Ron et Hermione semblent être les seules personnes à avoir réalisé que Rogue, le maître des potions, a l'intention de voler la pierre - et quelles choses terribles il pourrait faire avec. Car la pierre philosophale est tout ce qui est nécessaire pour ramener Voldemort à toute sa force et son pouvoir... il semble que Harry est venu à Poudlard pour rencontrer le tueur de ses parents face à face - sans savoir comment il a survécu la dernière fois..."

L'exposition 'Harry Potter: A History of Magic' est ouverte aux visiteurs jusqu'au 28 février 2018, à Londres.