Harry Potter : Une série live-action en préparation ?

Harry Potter est de loin la saga qui nous a bercé et qui continue -encore aujourd'hui- de nous accompagner. Alors que l'univers du sorcier s'est étendu gracieusement grâce aux aventure de Norbert Dragonneau dans Les Animaux Fantastiques, les fans pourraient bien avoir avoir droit à un tout autre projet d'envergure : une série en live-action qui serait diffusée sur HBO Max. Explications.

Selon le média The Hollywood Reporter, la plateforme se serait engagée dans de nombreuses discussions avec des scénaristes potentiels. L'idée ? Adapter l'univers déjà bien connu d'Harry Potter à la télévision. Or, bien que les dirigeants de HBO Max et de Warner aient enchaîné les réunions sur le sujet, aucun nom n'a été retenu - que ce soit sur le plan scénaristique en ce qui concerne un éventuel casting. "Il n'y a pas de série Harry Potter en développement dans le studio ou sur la plate-forme de diffusion", ont ainsi assuré ces mêmes dirigeants dans un communiqué. Si pour l'heure rien n'a commencé, ce projet resterait -selon The Hollywood Reporter- une priorité pour la plateforme et la Warner.

Il faudra évidemment faire preuve de patience avant d'avoir le fin mot de l'histoire mais, une chose est sûre, une série imaginée autour de l'univers magique d'Harry Potter trouverait forcément son public : au-delà de l'amour des fans pour la franchise de nombreux programmes se sont offerts une seconde jeunesse grâce aux plateformes de streaming - Sabrina l'apprentie sorcière et Winx en tête.