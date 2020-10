Harry Potter : Un réunion de casting prévue par Tom Felton ?

Malgré son caractère peu avenant, Drago Malefoy peut se vanter d'être l'un des personnages favoris de la franchise Harry Potter. Nombreux sont les fans qui ont élaboré des théories, simplement pour prouver qu'au fond, le Serpentard n'était qu'un enfant délaissé et manipulé. Brillamment interprété par Tom Felton tout au long des films, Malefoy s'est fait une place de choix dans le coeur des fans qui, évidemment, continuent de le soutenir. Et visiblement, l'anniversaire qui approche pourrait bien lui faire gagner encore plus de points : le 14 novembre prochain, Harry Potter fêtera ses 19 ans (oui, déjà). Et pour marquer le coup, Tom Felton souhaiterait organiser une réunion virtuelle avec tout le casting - de quoi égayer le quotidien en cette période de pandémie morose.

Une réunion de casting pour Harry Potter ?

"J'ai vu les jumeaux Weasley l'autre jour. Nous sommes sortis jouer au golf. Je suis toujours en train de discuter avec beaucoup d'autres membres du casting sur WhatsApp, histoire de rester en contact avec eux et de m'assurer que tout va bien. C'est bien parce que c'est la 19e année. Le 14 novembre prochain ce sera l'anniversaire d'Harry Potter, alors je prévois une sorte de célébration numérique… J'essaie de contacter tous les anciens acteurs de la saga pour vraiment célébrer la réalisation de la franchise !", a ainsi déclaré l'acteur lors d'un entretien accordé à ET online. Pour l'heure, rien n'est confirmé ! Si le projet d'une réunion se dessine, il faudra pourtant patienter avant de voir le casting compler réuni.

Avant celui d'Harry Potter, c'est celui de Mean Girls qui s'était réuni récemment. Et ces temps incertains, rien de mieux qu'un peu de nostalgie !