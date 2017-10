La folie Harry Potter, qui a inspiré ce professeur pour décorer sa nouvelle classe magique, a encore frappé ! En novembre débarque un tout nouveau livre sur la saga qui s'intéresse cette fois-ci aux baguettes magique et à ceux qui les utilisent... Grâce à Harry Potter: The Wand Collection (des Editions Insight en partenariat avec Warner Bros.), vous saurez tout sur les baguettes magiques vues dans la saga cinématographique mais aussi les personnages qui y sont associés. Un livre permettant de connaître tous les détails sur l'histoire et la fabrication de tous les objets magiques, mais aussi de découvrir quelques anecdotes des films.

Le livre Harry Potter

Les éditions Insight derrière l'ouvrage ont donné un aperçu au site internet Buzzfeed des pages concernant Hermione Granger et Albus Dumbledore. On y apprend d'ailleurs qu'Emma Watson a travaillé avec un chorégraphe pour se préparer au combat avec sa baguette magique. "C'était la première fois qu'on devait se battre vraiment avec une baguette. C'est un peu une combinaison de combat d'épées, de karaté, de danse et même un peu de Matrix" a expliqué l'actrice. Alors si vous voulez en savoir plus sur les baguettes magiques de la saga Harry Potter, vous pouvez pré-commander l'ouvrage par ici. Harry Potter: The Wand Collection sera en vente dès le 14 novembre prochain. De son côté un livre de la première édition d'Harry Potter a été vendu à 80 000 dollars.