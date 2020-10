Harry Potter : un fan recrée Poudlard dans les Sims et c'est impressionnant (VIDEO)

Imaginez deux secondes pouvoir construire le château de Poudlard dans le célèbre jeu des Sims. Vous avez tenté plusieurs fois l'expérience ? Alors, vous savez quel travail c'est. Et justement, une fan de la saga s'est donnée pour mission de construire poudlard de A à Z et ce, de la façon la plus réaliste possible.

Hatsy est youtubeuse et il y a quatre ans, elle avait déjà tenté de reproduire le célèbre château. Pour bâtir la réplique parfaite de la demeure magique, la jeune fille a pensé à tout - des escaliers à la salle à manger en passant par le terrain de quidditch. Petit bonus, elle a même pensé aux fontaines !

Les plus patients pourront s'essayer à l'exercice. Les autres pourront patienter en attendant la sortie de Hogwarts Legacy sur PS5 !