Qui l'eut cru ? Un entomologiste fan de la saga Harry Potter a décidé de rendre hommage à l'un de ses personnages en nommant une guêpe parasitoïde originaire de Nouvelle-Zélande "lusius malfoyi" nous apprend The Guardian. Oui, le nom de l'insecte ressemble étrangement à celui du sorcier Lucius Malfoy, père de Draco Malfoy et adorateur de Voldemort, le plus grand méchant d'Harry Potter (comparé à Trump par Daniel Radcliffe). Mais pourquoi un tel hommage ? Tom Saunders, le scientifique de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, a expliqué au Guardian qu'il voit un parallèle entre la guêpe et Lucius Malfoy...

Lusius malfoyi wasp: New Zealand insect named after Harry Potter villain https://t.co/n3DjrMHmbB — Guardian news (@guardiannews) October 10, 2017

"Les guêpes sont méchantes, elles piquent les gens et elles sont horribles", explique-t-il. "Mais si vous regardez la diversité des guêpes à travers le monde, vous ne trouverez qu'une infime fraction, moins de 1% qui sont des ravageurs et un problème. Et la grande majorité d'entre elles jouent un rôle plutôt essentiel dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent." Il ajoute que tout comme les guêpes, "Lucius Malfoy se rachète, il expie ses péchés. Et je veux racheter la réputation des guêpes, car à l'heure actuelle les gens ont une image négative d'elles, et ils ont de mauvais souvenirs de piqûres pendant leur enfance. Je veux que les gens comprennent que seule une infime partie d'entre elles sont nocives pour les gens et leur grande majorité sont neutres." On espère que le message est passé ! Quant à ce singe, il fait fondre la toile même s'il ressemble à Voldemort...