Harry Potter : Un (vrai) bal de sorciers en préparation ?

Le 1er janvier dernier, les fans de la saga ont pu retrouver le casting de la saga magique culte : un évènement extrêmement attendu des fans de la saga - 20 ans après la sortie du tout premier film... on ne va pas se mentir, voir cette réunion à l'écran nous a donné -à tous- envie de nous replonger dans l'univers d'Harry Potter. Or, et si cela était possible ? Alors qu'un château clairement inspiré de Poudlard pourrait bien ouvrir ses portes en Bretagne, en Belgique, on prépare activement un bal de sorciers. Explications.

Un bal inspiré d'Harry Potter

Souvenez-vous, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, les jeunes sorciers s'offraient un bal : Ron apprenait à danser avec le Professeur McGonagall et Hermione, elle, accompagnait Krum... eh bien le 25 février prochain, la ville de Gand s'inspirera de ce bal -aussi magique que majestueux.

Au programme, des décors vertigineux mais, pas que : notez que quelques activités seront mises en place : un rodéo de balai magique, un photobooth pour immortaliser la soirée, un bar à potions, un bière-pong Quidditch et même un concert seront ainsi proposés.

Offrez-vous une soirée magique dans l'univers d'Harry Potter (pour la modique somme de 20 euros), juste ICI !