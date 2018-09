Harry Potter : Trois nouveaux livres prévus pour la rentrée !

Bonne nouvelle pour les fans du sorcier le plus célèbre du monde ! Trois nouveaux livres issus de l'univers d'Harry Potter sont attendus pour la rentrée (et plus précisement, pour le mois d'octobre) - de quoi consoler ceux qui n'ont pas pu aller voir la pièce The Cursed Child à Londres. On doit ce beau cadeau à Insight Editions et clairement, la maison d'édition n'a pas fait les choses à moitié. D'abord, sachez que le 2 octobre sortira Creatures : A Paper Scene Book (un ouvrage qui vous replongera dans les films et qui partagera quelques anecdotes de tournage, sans parler des créatures croisées par Harry).

A Pop-Up Guide to Hogwarts, est quant à lui, attendu pour le 23 octobre. Au programme, une petite immersion dans les lieux plus emblématiques de la saga. Traduction, vous allez pouvoir frimer avec votre connaissance parfaite de Poudlard. Enfin, Imagining Hogwarts : A Beginner's Guide to Moviemaking reviendra dès le 30 octobre sur les tournages des différents films. Allez chercher vos baguettes magiques, vous n'en n'avez définitivement pas fini avec Harry Potter. Et si vraiment ce n'est pas assez, il reste le marathon Harry Potter au Grand Rex.