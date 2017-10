Bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter, dont un méchant donne son nom à un insecte ! Trois acteurs de la saga qui fait rêver les enfants (et les plus grands) depuis un paquet d'années seront présents au Comic Con de Paris se tenant à la Grande Halle de la Villette ces 27, 28 et 29 octobre... Stanislav Lanevksi, l'acteur qui donne ses traits à Viktor Krum, l'amoureux bulgare d'Hermione Granger, Josh Herdman aka Goyle, un des amis fidèles de Drago Malefoy et Hugh Mitchell qui a interprété Colin Crivey, le photographe compulsif (qui a grandi depuis hein) représenteront ainsi les films qu'on ne se lasse toujours pas de revoir.

Bien sûr, ce ne sont pas Daniel Radcliffe ou Emma Watson mais déjà on pourra se replonger dans la saga comme si elle était toujours à l'écran ! D'ailleurs, le Comic Con Paris a annoncé d'autres beaux noms parmi lesquels Julie Benz (Buffy, Dexter, Desperate Housewives), le réalisateur américain Joe Johnston (Jumanji, Captain America, Jurassic Park III), Finn Jones, l’interprète d’Iron Fist, ou encore Austin Nichols de The Walking Dead. Et les petits chanceux auront droit à la projection sur grand écran des deux premiers épisodes de la saison 2 de Stranger Things, qui pourrait avoir quatre saisons au final...