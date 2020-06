Harry Potter : Toutes les scènes coupées réunies en une vidéo d'une heure

Pendant le confinement, TF1 a rediffusé l'intégralité des films Harry Potter - de quoi nous remonter légèrement le moral. Et justement, c'était l'occasion pour de nombreux fans de se replonger dans les meilleurs moments de la saga - comme la bataille épique de Poudlard, par exemple. La bonne nouvelle pour les nostalgiques, c'est que toutes (oui, toutes) les scène coupées des huit films ont été regroupées une seule et unique vidéo : toutes les scènes, d'un trait, en une heure. C'est cadeau.

Vous le savez, une scène coupée est considérée par le réalisateur comme "peu utile" à l'intrigue. Le truc, c'est que les internautes ne sont absolument pas de cet avis. Tout le monde y va de son petit commentaire : "Ils ont coupé toutes les scènes qui montraient vraiment l'amitié entre Harry et Ron", peut-on ainsi lire. Et ce n'est qu'un échantillon.

Parmi ces scènes, on retrouve ainsi, les adieux entre Harry et Dudley, Hagrid dans le métro londonien, quelques scènes dans les parties communes et pour finir, un Rusard légèrement dépassé par les évènements. Bref, on vous laisse regarder tout ça.