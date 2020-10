Harry Potter : Top 5 des théories les plus probables (Partie 1)

Si vous aussi, vous avez grandi Harry Potter, alors vous vous êtes forcément déjà laissé aller à imaginer mille théories. Et justement, on a fait le tri pour ne garder que les meilleures.

Dumbledore n'aurait jamais été maître de la baguette de Sureau

Revenons aux bases : vous le savez, pour être maitre de la baguette, il faut battre son propriétaire en duel et la lui prendre. Jusque ici, tout va bien. Mais il faut rappeler que Dumbledore a pris la baguette à Grindelwald, qui l’a volée à Gregorovitch. Le vol n 'est pas une victoire, ce qui laisse penser de Grindelwald n'a jamais été maître de la baguette de Sureau, comme Dumbledore. De son côté, Voldemort est devenu le maître de la Baguette magique lorsqu’il a tué Gregorovitch.

Ginny a empoisonné Harry avec un filtre d'amour

Selon certains fans, Ginny aurait préparé un philtre d’amour à Harry et que c’est pour cela qu’il est tombé amoureux d’elle. Est-ce que ça tient ? Oui ! Pour rappel, Ginny est obsédée par Harry depuis toujours. Après, rappelons que Harry tombe bel et bien amoureux de Ginny.

Sirius et Harry seraient liés par le sang

Là, il faut avoir le sens du détail : certains aficionados de la saga ont remarqué que l’arbre généalogique de Sirius montrait qu'une une « Dorea Black » aurait épousé un « Charlus Potter ». Traduction, Dorea et Charlus seraient en fait les grands-parents de Harry, ce qui ferait de lui le cousin de Sirius. De son côté, J.K Rowling a nié cette théorie.

Les Dursley détestent Harry à cause de l'horcruxe en lui

Celle-ci, on la connait : Les horcruxes ont un effet dévastgateurs sur les sorciers - on se souvient de l'état de Ron lorsqu'il en portait un. Dans ce cas, en quoi les Moldus seraient-ils différents ?

Dumbledore serait l'incarnation de la mort

Et quand on y pense, c'est brillant. Souvenez-vous du conte des trois frères. Rogue serait le frère qui voulait ramener Lily Potter à la vie. Harry, lui, accueille la mort comme une vieille amie. Il nous reste donc Dumbledore qui, si on y réfléchit, est responsable (indirect) de la mort de Rogue et de Voldemort. C'est d'ailleurs lui qui retrouve Harry lorsqu'il se retrouve entre la vie et la mort. Alors, ça fait sens, non ?

Des théories, il y en a mille. Même après toutes ces années, Harry Potter continue de fasciner et quelque chose nous dit que les fans n'ont pas fini de réfléchir à de nouvelles hypothèses.