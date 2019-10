Harry Potter : Tom Felton (Drago) partage de vieux souvenirs de tournage (VIDEO)

Dans quelques semaines, Netflix supprimera les films Harry Potter de sa plateforme ! Une abomination pour les millions de fans de la saga qui devront trouver un autre moyen pour suivre les aventures des plus célèbres sorciers du monde. Sorti en 2001, le premier volet, Harry Potter à l'école des Sorciers, nous replonge inéluctablement dans le passé. Il y a quelques jours, Tom Felton, qui interprète Drago Malfoy, a d'ailleurs partagé un extrait vidéo filmé sur le tournage de ce long-métrage. Dans cette vidéo publiée sur Instagram, on aperçoit le jeune homme en train de s'amuser aux cotés de Emma Watson (Hermione Granger) et Daniel Radcliffe (Harry Potter). Vêtus de leurs uniformes de Poudlard, les jeunes acteurs semblent être sur le tournage d'une célèbre scène, celle où les apprentis sorciers découvrent l'art du balai volant. Ça vous rappelle des souvenirs ?