Harry Potter : Ruppert Grint (Ron Weasley) pourrait revenir mais, à une condition...

Harry Potter a bercé de nombreuses générations. Il faut dire que l'univers imaginé par J.K.Rowling fascine chaque année un peu plus - au point que des fans ont imaginé un film retraçant la jeunesse de Voldemort. Alors que des rumeurs annoncent un possible film qui adapterait Harry Potter & The Cursed Child (pièce de théâtre se déroulant 19 ans après la bataille de Poudlard), Rupert Grint s'est confié quant à son éventuelle envie de retrouver son personnage. Lors d'un entretien accordé à Esquire, le britannique a confié que l'aventure que fut celle d'Harry Potter" était une expérience unique pour chacun des acteurs".

Rupert Grint de retour pour Harry Potter ?

En ce qui concerne un éventuel retour, Rupert Grint serait bel et bien prêt à rempiler. Seulement, à une seule condition : pour qu'il revienne, il faudrait que Daniel Radcliffe et Emma Watson soient -eux aussi- de retour. Verra t-on le plus célèbre trio du cinéma se reformer ? C'est pas impossible... mais, ça, seul le temps le dira.