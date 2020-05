Harry Potter : Rupert Grint est papa pour la première fois !

Il y a quelques semaines, l'inoubliable Rupert Grint (qui a prêté ses traits à Ron Weasley dans Harry Potter) annonçait attendre un enfant avec sa compagne Georgia Groome. Or, la grossesse était visiblement bien avancée...! L'acteur et la jeune femme sont désormais les heureux parents d'une petite fille.

Le jeune couple s'est exprimé via un communiqué diffusé dans The Mirror : "Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis de confirmer la naissance de leur petite fille. Ils vous demandent de respecter leur intimité et leur vie privée durant cette période particulière", lit-on. Une bonne nouvelle qui vient illuminer cette période particulière.

Il y a quelques jours, c'est Louane qui, elle aussi, accueillait son premier enfant.