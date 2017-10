Harry Potter : Robin Williams, Kate Winslet, Hugh Grant... Ces acteurs qui auraient dû jouer dans les films

Cela va sans dire, décrocher un rôle dans un film à succès peut changer toute une carrière pour un acteur. Et parfois également, la simple présence de stars hollywoodiennes dans un film suffit à attirer des milliers de spectateurs dans les salles de cinéma ! Alors que trois acteurs de la franchise Harry Potter seront présents à la Comic Con de Paris, on se focalise aujourd'hui sur plusieurs acteurs qui auraient dû jouer dans les films inspirés de l'univers de JK Rowling. Problème d'emploi du temps, salaire discutable, scénario peu inspiré... Nombreuses sont les raisons qui peuvent inciter les acteurs à refuser un rôle, même quand il s'agit de Harry Potter ! Robin Williams, Kate Winslet, Hugh Grant... Ils auraient tous pu apparaître aux côtés de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint !

Hugh Grant pressenti pour jouer Gilderoy Lockhart

Si Kenneth Branagh a finalement obtenu le rôle, Hugh Grant avait été approché pour jouer Gilderoy Lockhart et on ne va pas se mentir : il aurait été parfait pour jouer celui qui a été cinq fois lauréat du sourire le plus charmeur élu par Sorcière-Hebdo ! Malheureusement, à cause de son emploi du temps chargé, il a dû refuser le rôle.

Kate Winslet pressentie pour jouer Rowena Serdaigle

Ce n'était pas l'un des rôles les plus importants (et c'est sans doute pour cette raison que son agent a refusé qu'elle le prenne) mais Kate Winslet s'est vue proposer le rôle du fantôme de Rowena Serdaigle. Dommage...

Ray Winstone pressenti pour jouer FOl Oeil

On adore Brendan Gleeson dans le rôle de Alastor Maugrey surnommé Fol Œil mais l'acteur Ray Winstone aurait lui aussi été parfait pour ce rôle ! Pourquoi a-t-il refusé ? Le salaire n'était pas à la hauteur de ses attentes, surtout comparé à la somme d'argent engrangée par les films.

Tim Roth pressenti pour jouer Severus Rogue

Ça aurait pu être le rôle de sa vie ! Tim Roth a refusé de jouer le personnage de Severus Rogue dans la franchise Harry Potter mais il n'est pas rancunier : "La bonne personne a eu le rôle". Effectivement, Alan Rickman était parfait pour jouer le Prince de Sang-Mêlé.

Robin Williams pressenti pour jouer Hagrid

Les producteurs de Harry Potter voulaient le légendaire Robin Williams dans le rôle du géant Hagrid (et il était d'accord), mais JK Rowling a insisté sur le fait qu'elle ne voulait que des acteurs britanniques pour jouer les personnages importants de Poudlard. Dommage !

Naomi Watts pressentie pour jouer Narcissa Malefoy

Comme pour Kate Winslet, l'agent de Naomi Watts a rejeté le rôle de la mère de Drago Malefoy, jugé pas assez important pour son actrice.

Rosamund Pike pressentie pour jouer Rita Skeeter

L'actrice avait signé pour apparaître dans 'La coupe de feu', mais quand elle s'est rendue compte que son personnage serait minimisé dans le volet suivant, elle est revenue sur son engagement. C'est donc Miranda Richardson qui a obtenu le rôle !

Tilda Swinton pressentie pour jouer Sybille Trelawney

Ah bon, Emma Thompson n'était pas le premier choix des producteurs ? Apparemment Tilda Swinton avait été approchée pour le rôle, mais à cause de son emploi du temps, cela n'a pas pu se faire. Et franchement, c'est pas si grave puisque Emma Thompson était géniale dans ce rôle !