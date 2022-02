Harry Potter : Retour dans le passé (et dans les coulisses de la saga) en photos

Difficile de passer à côté de l'évènement qui marqué ce début d'année 2022 : les Potterheads français(e) ont ainsi pu découvrir le 1er janvier dernier sur Salto la très attendue réunion Harry Potter - qui réunissait la grande majorité du casting. Evidemment, cette plongée dans les coulisses de la saga -qui célèbre en grande pompe ses 20 ans- a ravivé l'envie de revoir les huit films cultes qui retracent l'histoire du sorcier le plus célèbre du 21ème siècle... l'occasion aussi pour les fans d'explorer (une fois de plus) les coulisses du tournage. Et justement, on vous emmène faire un tour dans le passé, à l'époque où Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson tournaient les premiers films.

Dans les coulisses des premiers films Dans les coulisses des premiers films Dans les coulisses des premiers films Dans les coulisses des premiers films Dans les coulisses des premiers films