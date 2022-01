Harry Potter : Retour à Poudlard, Rupert Grint confirme une rumeur concernant la réunion

C'est probablement l'un des plus gros évènements de ce début d'année : le 1er janvier dernier, HBO Max et SALTO rendaient disponible la réunion évènement qui met en scène (presque) l'intégralité du casting d'Harry Potter. Près de 20 ans après la diffusion du tout premier film, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ont ainsi retrouvé les acteurs avec qui ils ont partagé l'affiche. Au programme de cette réunion, quelques secrets de tournage, de bons souvenirs et surtout, un décor magique - qui nous replonge directement dans l'univers imaginé par J.K. Rowling. Mais, un détail a sauté aux yeux des fans : Rupert Grint était-il présent physiquement à Londres pour tourner cette réunion tant attendue ? Eh bien, finalement, la réponse est "non".

Emma Watson et Rupert Grint

Retenu à Toronto pour un tournage, l'acteur était donc dans l'incapacité de se déplacer à Londres : "On m’a chargée du shooting de Rupert Grint qui était filmé à Toronto, et qui était dans l’impossibilité de se rendre à Londres pour la séance photo", a ainsi commenté Caitlin Cronenberg - photographe chargée du projet. Or, notez que Emma Watson a -quant à elle- fait le déplacement pour retrouver son vieil ami.

Une année de célébration

20 ans pour une sage aussi conséquente, ce n'est pas rien. Voilà pourquoi cette année, les fans pourront profiter de nombreux évènements aux couleurs d'Harry Potter : alors que la réunion est toujours disponible sur les plateformes, notez par exemple, qu'un château breton devrait notamment proposé des soirées sous le thème de la saga. Bref, les célébrations ne font que commencer.