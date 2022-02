Harry Potter : Retour à Poudlard, quand la réunion sera t-elle diffusée sur TF1 ?

Faut-il encore vous présenter cette fameuse réunion ? Diffusée sur HBO Max et Salto depuis le 1er janvier dernier, la réunion qui marque les 20 d'Harry Potter a offert un beau cadeau aux fans de la saga : pour l'occasion, l'intégralité du casting (ou presque) s'est réunie pour mieux passer en revue quelques souvenirs de tournage mais aussi pour en évoquer les coulisses : on aura ainsi appris qu'Emma Watson a bien failli quitter son rôle d'Hermione Granger, qu'Alan Rickman a eu possibilité de suivre les aventures de son personnage en avant première mais aussi que Daniel Radcliffe a écrit une lettre à Helene Boham Carter. Bref, cette réunion a beau réveiller notre âme nostalgique, elle nous apprend tout de même énormément de détails sur une saga que l'on pensait connaître sur le bout des doigts.

Alors que, pour l'heure, il faut se munir d'un abonnement à Salto pour la voir, sachez que bientôt, ce retour à Poudlard sera diffusé sur TF1 : ainsi, il faudra se brancher sur la chaîne le 11 mars prochain et ce, dès 21h10.

Un véritable phénomène culturel

« Cette émission est un hommage à tous ceux qui ont été touchés par ce phénomène culturel – qu’il s’agisse des acteurs et techniciens de grand talent qui se sont investis corps et âme dans cette saga cinématographique hors du commun ou des fans passionnés qui gardent intact l’esprit du Monde des sorciers vingt ans après », a ainsi déclaré Tom Ascheim (à la tête du département international Enfants, Jeunes Adultes et Classiques chez Warner Bros).

Rendez-vous dans trois semaines sur TF1 pour (re) découvrir cette réunion !