Harry Potter : Retour à Poudlard, 4 choses à retenir de la réunion tant attendue

C'était l'un des évènements les plus attendus de ce début d'année : après la réunion du casting de Friends, après la diffusion de nouveaux épisodes de la série culte Sex and the City, les Potterheads ont vu l'un de leurs rêves devenir réalité : le casting de la saga Harry Potter s'est réuni - le temps d'une émission- pour mieux évoquer les huit films issus des romans ainsi que des souvenirs de tournage. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore eu le temps de voir cette fameuse réunion, pas de panique ! Voici pas moins de quatre choses à retenir :

Emma Roberts à la place d'Emma Watson

C'est probablement ce qui aura le plus fait parler sur la toile : la production a commis une légère erreur en confondant Emma Roberts avec Emma Watson : le cliché montré à l'écran (supposé être une photo d'Emma Watson) était en réalité une photo d'Emma Roberts.

Le crush de Daniel Radcliffe

Vous ne le savez peut-être pas mais Daniel Radcliffe (qui interprète Harry) a eu un crush pour Helena Bonham Carter (qui prête ses traits à Bellatrix Lestrange) : la réunion nous permet ainsi de découvrir la carte écrite par l'acteur pour Bonham Carter : l'acteur y confiait notamment son envie d'être né 10 ans plus tôt pour avoir une chance !

Alan Rickman avait les livres en avance

Alan Rickman a eu le privilège de connaître la suite en avance : pour mieux appréhender son rôle de Severus Rogue, J.K Rowling lui a permis d'en savoir plus avant le commun des mortels.

L'on doit tout à Chris Columbus

Vous le savez sûrement, Chris Columbus a réalisé les deux premiers volets de la saga. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisation n'avait - à la base- pas prévu de lire les livres. Encouragé par ses enfants, ce dernier a fini par se plonger dans l'univers magique dHarry Potter... une fois inspiré, il a contacté l'auteure pour lui présenter sa vision... J.K Rowling a adoré.

