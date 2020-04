Harry Potter : Quel personnage êtes-vous selon votre signe Astro ?

Alors que J.K Rowling vient tout juste de sortir Harry Potter At Home, on s'est dit que, peut-être, vous voudriez savoir quel personnage de la saga culte correspond à votre personnalité. Tenez-vous bien, on a la liste - selon votre signe Astro ! C'est cadeau.

Bélier : Postif, drôle... vous sériez l'un des jumeaux Weasley ! Toujours prêt(e) pour de nouvelles aventures.

Taureau : On peut compter sur vous et, petit bonus, vous êtes sensible : vous seriez Ron Weasley !

Gémeaux : Vous ne vous montrez pas tel(le) que vous êtes vraiment... comme Drago Malefoy !

Cancer : Votre famille et votre foyer, c'est le plus important ! Comme Dobby !

Lion : On ne vous que vous ! Votre charisme et votre courage vous précède... vous seriez Harry Potter !

Vierge : Comme Hermione , vous êtes intelligent(e) et organisé(e) .

Balance : Vous ne vivez que pour l'harmonie et l'équilibre... vous seriez Luna Lovegood !

Scorpion : Votre autorité n'est plus à démontrer et le plus souvent, votre intuition ne vous trompe pas : vous seriez Voldemort (pardon, il en faut bien un )

Sagittaire : La diplomatie, ce n'est pas votre truc - mais on vous aime quand même : vous seriez Sirius Black !

Capricorne : Sérieux, carré, fermé... vous seriez Severus Rogue . Vous ne voulez pas relâcher la pression ?

Verseau : Clairement en avant sur votre temps, vous oeuvrez pour un monde meilleur : Albus Dumbledore !

Poisson : Votre sensibilité et votre gentillesse vous perdront... vous seriez Mimi Geignarde !

Alors, verdict ?