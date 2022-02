Connais-tu vraiment (bien) la saga Harry Potter ainsi que ses coulisses ? C'est ce que l'on va voir ! Prouve nous que le Sorcier et son univers n'ont plus aucun secret pour toi et gagne la Coupe des Quatre Maisons !

1. Au total, combien de fois Tom Felton s'est-il teint les cheveux pour le tournage de Harry Potter (Les huit films) a 22

b 12

c 18

d 8