Harry Potter : On a les premières images des retrouvailles pour les 20 ans de la saga (VIDEO)

Après les séries Friends et le Prince de Bel Air, qui ont toutes les deux eu droit à leurs retrouvailles ces derniers mois, c'est désormais au tour du casting d'Harry Potter de renouer avec le bon vieux temps. En effet, à l'occasion du vingtième anniversaire de la sortie du premier volet de la saga, Harry Potter à l'école des Sorciers, la plateforme HBO Max a décidé d'organiser un épisode spécial dans lequel tout le casting devrait se réunir pour passer un moment ensemble. A en croire la bande-annonce officielle diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) et de nombreux autres protagonistes de la saga de J.K. Rowling devraient être au rendez-vous. Un projet qui sera diffusé le 1er janvier 2022 sur HBO Max ! Aucune diffusion en France n'a encore été annoncée.

"Ce spécial rétrospectif racontera l'histoire enchanteresse du making-of au travers d'interviews inédites et de conversations avec les acteurs, invitant les fans à un voyage magique à la première personne à travers l'une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps." Un projet dont l'une des premières images vient tout juste d'être diffusées. Et pas des moindres. On aperçoit Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley) réunis dans la salle Gryffondor au sein de Poudlard. Déjà tout un programme. Egalement annoncés dans cette réunion exceptionnelle, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis et Evanna Lynch devraient être de la partie. Voilà un événement que l'on ne manquerait pour rien au monde, pas vous ?