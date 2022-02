Harry Potter : Lumos, Accio... vous pouvez lancer des sortilèges avec votre téléphone

Tous les Potterheads le savent, il est maintenant possible de faire de la magie grâce à votre téléphone.

Apple n'en finit pas de nous gâter : après avoir annoncé l'arrivée de nouveaux emojis, la firme nous promet également quelques sortilèges tout droit sortis de l'univers magique d'Harry Potter - et non, vous n'aurez pas de besoin de baguette. Si vous avez la mise à jour iOS 15, alors rien ne vous empêche d'allumer votre lampe torche en formulant votre plus beau "LUMOS" à Siri. Pour l'éteindre, rien de plus simple, il suffit de dire "NOX".

Faites de la magie avec votre téléphone

Pour ouvrir une application le plus rapidement possible, il vous suffit de dire "Accio" ( à prononcer Akio"). Et ce n'est pas tout ! Pour muter votre téléphone, rien de tel que "Silencio".

A vous de jouer !