On ne s'en lassera jamais ! Alors que deux nouveaux livres Harry Potter sortiront en octobre prochain pour célébrer les vingt ans de la saga, aujourd'hui Virgin Radio vous propose de découvrir quelques secrets sur le tournage des adaptations cinématographiques des romans de J.K. Rowling. En effet, la costumière française Jany Temime s'est confiée sur la relation privilégiée qu'elle entretenait durant cette décennie (2001-2011) avec les trois acteurs principaux : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Rejoignant l'aventure en 2004 (Harry Potter et les Prisonnier d'Azkaban) jusqu'au dernier film, Jany a créé un nombre hallucinant de costumes - environ 20 000 pièces - pour tout le casting. Vous voulez découvrir les secrets du tournage ? Découvrez sa déclaration tout de suite.

En mode confessions pour US Weekly, Jany Temime garde de bons souvenirs sur le tournage de la saga, notamment avec Rupert Grint (Ron Weasley) : "Parfois je me sentais un peu honteuse car chaque adolescent voulait avoir l'air cool, et Ron ne l'était jamais. Il avait toujours l'air ridicule [dans ses tenues]. Mais il s'en est sorti à merveilles ! C'est un grand acteur, il m'a beaucoup aidée. J'ai toujours adoré l'habiller parce qu'il me faisait beaucoup rire", explique-t-elle. Que pense-t-elle de Daniel Radcliffe qui tenait le rôle principal ? "Daniel est un gamin incroyable. Il était en train de préparer ses examens scolaires, tout en jouant le personnage central du film. Il avait un emploi du temps de dingue, et il ne se plaignait jamais. Il était adorable avec tout le monde, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux.", avoue-telle avec émotion.

Au sujet d'Emma Watson - qui a elle aussi bien grandi depuis les films Harry Potter - la costumière ne manque pas d'anecdotes non plus sur sa collaboration avec la jeune actrice : "Elle est adorable ! C'est une fille merveilleuse, je l'adore." Pour ceux qui l'ignoraient, Jany Temine est celle qui a conçu la robe de bal de Hermione dans Harry Potter et la Coupe de Feu : "C'était la première fois qu'Hermione apparaissait comme quelqu'un d'autre qu'une première de la classe. La première fois qu'elle devenait une femme que les hommes pouvaient regarder. La robe était donc très importante. Elle était splendide dedans". Tout ça nous donne envie de nous replonger dans la saga ! Vous êtes également fans de Game of Thrones ? Vérifiez alors si vous avez remarqué la référence à Harry Potter dans le premier épisode de la saison 7 !