Harry Potter, Lego, Friends... les calendriers de l'Avent les plus cools pour attendre Noël

Avouez-le, vous aussi, vous avez gardé votre âme d'enfant. Alors que les Fêtes qui arrivent s'annoncent particulières, il est -en cette période- de plus en plus difficile de garder espoir et bonne humeur. Et justement, pour remédier à ça et surtout, pour vous redonner un peu le sourire, on s'est dit que -peut-être- préparer l'arrivée de Noël ne serait pas une si mauvaise idée. Résultat, on vous a listé quelques calendriers de l'Avent qui pourraient vous plaire. Le petit bonus ? Virgin Radio vous offre même vos calendier de l'Avent Lego ou Blissim. On est comme ça, on aime faire plaisir !

Si vous cherchez l'inspiration à l'approche du mois de décembre, voici donc quelques idées :

Le calendrier Beer Factory Le calendrier Beer Factory Le calendrier Beer Factory Le calendrier Beer Factory Le calendrier Beer Factory Le calendrier Beer Factory

Si vous êtes un enfant dans l'âme, on vous conseille vivement le calendrier Lego Harry Potter (qui est d'ailleurs, on le rappelle, à gagner, juste ICI !). Sinon, rien de tel qu'un petit calendrier de l'Avent spécial Bière. Si vous préférez faire dans l'originalité, vous ne serez pas en reste : tours de magie ou même figurine Funky Pop, vous devriez vous y retrouver !

Alors, vous avez fait votre choix ?