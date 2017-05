Harry Potter : Le prequel sur Voldemort réalisé par les fans a son premier teaser !

La saga littéraire Harry Potter a beau s’être achevée il y a dix ans, elle continue susciter toutes les passions et reste une mine d’or en terme de production. Le spin-off Les Animaux Fantastiques est sorti l’an dernier, et a déjà pas moins de 4 suites supplémentaires prévues, la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant Maudit ainsi que sa version manuscrite cartonnent et une série spin-off sur Hermione a même vu le jour ! L’univers de la saga est si vaste que de nombreuses storylines sont encore envisageables, et l’une d’entre elles était très demandée par les fans, celle de l’histoire de Voldemort, le seigneur des ténèbres et l’ennemi n°1 de Harry Potter. Quand on veut on peut, les adorateurs du sorcier l’ont compris et ont décidé de réaliser eux-mêmes leur prequel sur Tom Jesudor. Le premier teaser vient d’être mis en ligne et donne vraiment envie !

Voldemort : Origins of the Heir met en scène la jeunesse de Tom Jesudor qui deviendra Voldemort, le sorcier le plus redouté de tous à tel point que personne n’ose prononcer son nom. L’idée nous vient de la chaîne Tryangle Films, qui explique à travers un communiqué : « Qu’est ce qui a poussé Tom Jesudor à se transformer en Voldemort ? Certains éléments de l’intrigue n’ont pas été montrés à l’écran et il reste encore de nombreuses questions sans réponse. L’histoire que nous voulons raconter est celle de la naissance du Seigneur des ténèbres avant Harry Potter et sa première disparition. » Si Tryangle Films réussit à réunir les fonds nécessaires, le film sortira en octobre prochain sur YouTube à condition qu’il obtienne également l’autorisation de Warner Bros. En attendant, vous pouvez passer notre test de personnalité Harry Potter pour savoir quelle serait votre maison à Poudlard !