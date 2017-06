Harry Potter : Le premier tome fête ses 20 ans aujourd'hui, retour sur la saga de toute une génération

26 juin 1997. Le premier livre de JK Rowling intitulé Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter à l’école des sorciers dans la version française) sort enfin dans les librairies anglaises. Après avoir essuyé les refus de plusieurs maisons d’édition, le manuscrit est publié par Bloomsbury et initialement tiré à 5 000 exemplaires. 20 ans plus tard, ce livre auquel personne ne croyait s'est écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires à travers le monde et a été traduit dans plus de 60 langues, dont le latin et le breton. Le succès de ce premier livre n’était d’ailleurs que le début d’un engouement phénoménal puisqu’aujourd’hui, plus de 450 millions d’exemplaires Harry Potter ont été vendus à travers le monde, dont plus de 17 millions rien qu’en France. Autant vous dire que les éditeurs qui l'ont refusé s'en voudront probablement pour le restant de leurs jours, et qu'ils ont sûrement dû changer de métier. Parce que Harry Potter, ce n’est pas seulement l’une des sagas littéraires les plus vendues de tous les temps, c’est aussi l’histoire de toute une génération. Et ce 26 juin 1997 marquait le début d’une aventure de plusieurs décennies, qui continue aujourd’hui de faire rêver petits et grands.

Si vous aussi, vous êtes né dans les année 1990, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté du phénomène (sinon, c’est bien dommage !). Nous avons eu cette chance-là, celle d'être la fameuse "génération Harry Potter". Celle qui a appris à lire avec les œuvres de JK Rowling, celle qui a grandi au rythme des sorties des livres en librairies. En bref, la génération de lecteurs qui a vécu le passage de l’enfance à l’âge adulte en même temps que les personnages de l’histoire. Si vous aussi vous faites partie de la génération Harry Potter, vous avez connu les mois d'attente insupportable entre deux sorties de livres, l'excitation indescriptible les veilles de jour-J, les nuits blanches à lire en secret dès que vous aviez enfin le nouveau tome entre vos mains. Pendant plus de dix ans, Harry, Ron et Hermione sont devenus nos meilleurs amis, précisément parce qu’ils auraient tout à fait pu l’être. Ces personnages n’étaient en rien des héros mais des enfants tout à fait ordinaires, auxquels les gamins de dix ans que nous étions n’avaient eu aucun mal à s’identifier. Avec eux, on a appris peu à peu à connaitre le monde de la magie, on a rêvé de cet endroit où tout ne semblait que sorcellerie et aventure, sur fond d’amitié et d’amour. Et puis au fil des années, on a grandi avec Harry, et comme lui, découvert que le monde était loin d'être rose mais qu'on pouvait toujours essayer de le rendre un peu meilleur en restant fidèle à nos convictions.

Le premier tombe de Harry Potter fête ses 20 ans !

Vingt ans plus tard, Harry Potter continu de passionner les nouvelles générations. Mieux, la saga obtient enfin la reconnaissance qu’elle a toujours mérité et est enfin reconnue à sa juste valeur. Pour preuve : plus personne n’ose remettre en question la qualité de ce grand succès populaire et l’œuvre de JK Rowling est même étudiée à l’université dans le cadre d’une approche littéraire, mais aussi psychanalytique et politique. Certes, la ferveur n’est aujourd’hui plus la même. On ne vivra plus ces moments de passion intense, d’attente anxieuse, d’émotions fortes. Mais la magie perdure et l’univers de JK Rowling, fort de son immense richesse, se développe toujours un peu plus. Parce que Harry Potter, c’est avant tout une histoire universelle et intemporelle. Loin d’être un simple phénomène de mode, la saga a su traverser les générations et est aujourd’hui devenue une œuvre majeure de la littérature mais aussi du cinéma. La suite des aventures du trio a été racontée dans Harry Potter and The Cursed Child et le monde des sorciers a encore de nombreux secrets à nous livrer : le deuxième des cinq volets de la saga Les Animaux Fantastiques est en cours de tournage et le dernier film ne sortira pas avant 2024. Ce monde, on ne l’a jamais réellement quitté et on ne le quittera jamais vraiment d’ailleurs. Car comme l’a promis JK Rowling à la sortie de l’ultime tome de la saga, « que vous reveniez par les pages ou par le grand écran, Poudlard sera toujours là pour vous accueillir à la maison. »