Harry Potter : la théorie sur l'immortalité du sorcier qui remet tout en question

Faut-il encore présenter le sorcier le plus célèbre de toute une génération ? Evidemment que non ! Harry Potter, héros de la saga magique signée J.K Rowling fait -encore aujourd'hui- rêver des millions de fans à travers le monde. Baptisés les Potterheads, ces derniers n'ont de cesse de décortiquer l'oeuvre littéraire pour mieux nous présenter des théories. Alors on vous l'accorde, parfois, certaines sont tirées par les cheveux... mais, il arrive que d'autres aient du sens et qu'elles nous fassent même réfléchir ! Et justement, la dernière en date nous ferait presque douter : et si Harry était devenu immortel en tuant Voldemort ?

Harry est-il immortel ?

Selon le site MuggleNet, il nous faut explorer la prophétie citée par Sybille Trelawney. Souvenez-vous, selon cette dernière, Harry et Voldemort sont liés : l'un ne peut mourir que par la main de l'autre et inversement. Dans ce cas, après avoir tué celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, Harry serait devenu immortel. Sur Reddit, un utilisateur défend ardemment cette théorie : "Et si cela signifiait que la seule façon pour l'un d'eux de mourir serait par la main de l'autre ? Cela signifie que celui qui n'est pas mort n'a aucun autre moyen d'atteindre la mort", explique t-il. Et ce n'est pas tout : il poursuit en détaillant que Harry renonce à l'unique "chance" de mourir, celle qui lui aurait permis de retrouver ses proches décédés.

Bon... c'était sans compter sur le facteur vieillesse. Mais selon ce fan, en sacrifiant la seule chance qu'il avait de retrouver ses parents et son parrain, Harry s'est imposé comme "un héros encore plus grand".

Cette théorie peut-elle être vérifiée ? Absolument pas. Par contre, elle peut être défendue. Et c'est justement ça que l'on aime avec l'univers magique de Harry Potter : la joie de pouvoir trouver de nouveaux messages ou de nouvelles théories et ce, aussi longtemps après sa sortie.