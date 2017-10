Halloween et Harry Potter, l'association va pratiquement de soit. Qui de mieux que le jeune sorcier pour égayer cette soirée déguisée du 31 octobre ? L'hôtel britannique Colwick Hall l'a bien compris et propose un banquet pour célébrer l'événement comme il se doit. Déjà, on peut regarder le menu aux jeux de mots sorciers plus fous les uns que les autres qui met en appétit. Ca ne vous dit pas une tarte diabolique au chocolat noir ou des doigts de sorcière ? L'hôtel proposait déjà des goûters en l'honneur de Poudlard mais met la barre au-dessus avec ce banquet en proposant une décoration Harry Potter au top du monde magique comme cette salle de classe, des jeux à thème, un cours de potions et un lounge Champagne...

Miam miam Miam miam Miam miam Miam miam Miam miam

En plus, les petits chanceux qui assisteront à cette soirée seront répartis dans les quatre maisons de Poudlard grâce à un choixpeau (presque) magique et sont encouragés à revêtir leur plus belle robe de sorcier pour se mettre dans l'ambiance. Autant vous dire qu'on a envie d'acheter nos tickets immédiatement pour cette soirée Halloween. Il faudra néanmoins faire le voyage jusqu'à Nottingham au Royaume-Uni et débourser 39,50 livres. Mais pourquoi la vie est aussi injuste ?? On ne sait pas. Mais entre ça et l'annonce de la vente aux enchères de la lettre d'acceptation à Poudlard d'Harry Potter, ça fait beaucoup...