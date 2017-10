Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques jours : la lettre d'acceptation d'Harry Potter à Poudlard était là, à portée de main. Enfin, si on a les moyens ! La précieuse lettre magique, utilisée dans le premier film de la saga Harry Potter, était en vente aux enchères aux Etats-Unis pour le grand bonheur des fans. Comment oublier la scène d'Harry Potter à l'école des sorciers où la chouette Hedwige inonde la maison des Dursley pour prévenir le jeune sorcier de son acceptation à la célèbre école de magie ? Visiblement les acheteurs ne l'ont pas oubliée puisque l'enveloppe et la lettre ont été vendues pour la modique somme de 30 000 pounds (soit près de 34 000 euros...)

Sur l'enveloppe de la lettre, on peut lire l'adresse "The Cupboard under the Stairs ("Le placard sous l'escalier"), 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey", là où les redoutables Dursley résident. La marque de Poudlard se trouve au dos. Le sceau rouge de l'école, craquelé avec le temps et avec des fragments manquants, reste pourtant bien identifiable sur l'enveloppe scellée. La lettre est accompagnée d'une autre de donation provenant des studios Warner Brothers. Mais voilà, elle est la propriété de quelqu'un maintenant tout comme ce livre de la première édition d'Harry Potter, vendu pour 80 000 dollars...