Harry Potter : La Coupe de Feu, L'Ordre du Phoenix... Ces détails qui rendent les quatre derniers films brillants et magiques

La réunion Harry Potter : Retour à Poudlard a littéralement fait frémir les Potterheads, tous ravis d'avoir retrouvé les héros qui ont fait leur enfance. Nombreux sont ceux qui, après avoir vu l'émission le 1er janvier dernier ont été pris d'une envie subite de revoir les huit films qui composent la saga. Or, ces derniers sont de véritables oeuvres d'art... pourquoi ? Tout simplement parce que chaque film est pensé jusqu'au moindre de détail. Démonstration.

Ginny dans L'Ordre du Phoenix

Harry Potter et l'Ordre du Phoenix, toute les sorcières qui composent l'armée de Dumbledore portent des jupes... toutes, sauf Ginny qui, elle, est en pantalon - une façon subtile de souligner que la jeune femme a grandi entourée de ses frères.

Dans Les Reliques de la Mort, Neville lance le sort Petrificus Totalus sur un mangemort... comme Hermione l'a fait dans L'Ecole des Sorciers

Souvenez-vous, dans le premier film, Neville tente d'arrêter ses camarades. Hermione le paralyse grâce au sort Petrificus Totalus. Sept ans plus tard, alors qu'un mangemort se trouve sur sa route lors de la Bataille de Poudlard, le jeune sorcier emploie le même sort pour le désarmer.

Les Patronus de Hermione et Ron

Le patronus d'Hermione est une loutre. Celui de Ron, est un Jack Russell. Ces derniers font référence au lien qui lie les deux jeunes sorciers : en effet, cette race de chien est connue pour poursuivre les petits animaux... tels que les loutres.

Les tenues du Professeur Ombrage

50 nuances de rose

Alors on vous l'accorde, le Professeur Ombrage porte trop de rose. Mais, en faisant attention, l'on remarque que ses tailleurs deviennent de plus en plus foncés au fur et à mesure... la raison ? Les teintes reflètent le pouvoir de la sorcière : plus son pouvoir augmente, plus le rose s'assombrit.

La tenue d'Harry Potter dans L'Ordre du Phoenix

Dans Harry Potter et l'Ordre du Phoenix, Harry porte des gilets ouverts sur sa chemise. Alors évidemment, ce simple détail ne veut, à première vue, rien dire. Sauf que c'est en réalité un hommage au professeur Lupin : Harry fait référence à son prof préféré et le plus beau, c'est que l'idée vient de Daniel Radcliffe.

Dumbledore et Tom Riddle

Lorsque Dumbledore montre l'un de ses souvenirs avec Tom à Harry, il lui confie que c'est son tout premier souvenir partagé avec le futur mage des ténèbres. Sauf que l'on peut apercevoir un autre souvenir... qui daterait de 1937.

Le dentifrice

Ron et Hermione

Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Ron fait remarquer à Hermione qu'elle a une trace de dentifrice sur le visage. Plus tard, en cours de potion, Hermione reconnaîtra l'odeur du dentifrice dans un filtre d'amour.

Les Horcruxes

Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Voldemort rend visite à Tom Riddle... sur le rebord de sa fenêtre, l'on peut voir sept cailloux parfaitement alignés. Une preuve que les Horcruxes étaient déjà d'actualité à l'époque.

Tels Pères, tels fils

Neville

Lors de la bataille de Poudlard, Neville et Harry porte des tenues identiques à celles portées par leurs pères respectifs sur de vieilles photos.

Evolution

Toujours au cours de la Bataille, le trio rencontre un troll, des araignées, un loup-garou et un détraqueur... qui représentent des ennemis déjà rencontrés dans les films précédents : preuve de leur évolution.

