Harry Potter : Hogwarts Legacy, la sortie repoussée à 2023 ?

C'est probablement l'un des jeux les plus attendus de cette année : alors que la réunion Harry Potter diffusée sur HBO Max (ainsi que Salto) le 1er janvier dernier incite tous les Potterheads à se replonger dans les livres et les films qui ont fait le succès de la saga, nombreux sont ceux qui attentent avec un impatience démesurée le jeu Hogwarts Legacy. Alors que la sortie était prévue pour cette année, des rumeurs voudrait que cette dernière ait été déplacée à 2023. Alors, info ou intox ?

Une sortie repoussée ?

Faudra t-il attendre l'année prochain pour découvrir l'un des jeux les plus attendus de la sphère du gaming ? C'est en tout cas l'information qui a fuité dans le podcast Sacred Symbols+ : Selon Colin Moriarty (du podcast Sacred Symbols+, donc), « le jeu a des problèmes et ne va pas sortir en 2022 ». Il évoque ainsi quelques rumeurs issues des coulisses mais ne s'étale pas plus sur la question. Rappelons que l'an passé, Rachel Wakely (à la tête de Warner Bros.) semblait préparer « deux sorties majeures en 2022 » - et pour les fans, Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard en faisait partie.

Le podcast atteste donc que le jeu « pourrait ne pas être lancé avant 2023 »... mais attention ! Rien n'ayant été confirmé du côté de Warner Bros., mieux vaut ne pas prendre cette information pour argent comptant. Le jeu sortira t-il cette année ? L'an prochain ? Seul le temps le dira. En attendant, rien ne nous empêche de nous replonger dans la magie Harry Potter via les films, les livres et, évidemment, la toute récente réunion - toujours disponible.