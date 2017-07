Le 31 juillet 1980, Harry James Potter voyait le jour à Godric's Hollow au sein d'une famille aimante composée de ses parents Lily et James Potter. Malheureusement pour lui, le nouveau né était loin de se douter que quinze mois plus tard, le 31 octobre 1981, un mage noir puissant répondant au nom de Lord Voldemort allait lui jeter le sortilège impardonnable de l'Avada Kedavra auquel personne n'avait jamais survécu jusque là. La suite des aventures du garçon qui a survécu, vous la connaissez par coeur ! D'ailleurs récemment, le premier tome fêtait ses 20 ans. À l'occasion des 37 ans de ce personnage fictif qui a marqué toute une génération de lecteurs et en attendant l'arrivée de deux nouveaux livres sur la saga, Virgin Radio revient sur 37 choses que vous ignorez peut-être sur le sorcier à la cicatrice en forme d'éclair sur le front et l'univers qui l'entoure.

1. Harry Potter et sa créatrice J. K. Rowling partagent la même date d'anniversaire : joyeux anniversaire à elle aussi !

2. J. K. Rowling a inventé et griffoné le nom des quatre maisons de Poudlard au dos d'un sac à vomi distribué dans l'avion. Bon appétit bien sûr à tous les Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle !

3. Les Détraqueurs dans les romans sont une métaphore de la dépression que J. K. Rowling a connue après la mort de sa mère. "C'est si difficile de décrire (la dépression) à quelqu'un qui n'y a jamais fait face, car ce n'est pas de la tristesse. Je connais la tristesse. La tristesse c'est pleurer et ressentir. Mais c'est cette absence glaciale d'émotions - le fait de ne rien ressentir. C'est ce que sont les Détraqueurs.", a révélé l'auteure à Oprah Winfrey.

4. Arthur Weasley était supposé mourir dans les livres. Dans quelles circonstances ? Pendant qu'il attaquait Nagini dans le cinquième volet des romans (L'ordre du Phénix). Finalement elle s'est resignée à le garder en vie au détriment de Sirius Black...

5. Harry Potter et Hermione Granger auraient très bien pu finir ensemble s'il n'y avait pas eu Ron entre eux. J. K. Rowling l'a déclaré à plusieurs reprises même si l'idée du couple Hermione/Ron a toujours été évidente pour elle.

6. Minerva McGonagall était une excellente joueuse de Quidditch, mais en dernière année d'études à Poudlard, elle a chuté violemment ce qui lui a fait arrêté ce sport.

7. Michael Jackson a proposé à J. K. Rowling de créer une comédie musicale basée sur les livres, mais elle a refusé.

8. Voldemort a 71 ans quand il meurt durant la bataille de Poudlard.

9. Dumbledore était fou amoureux de son ami/ennemi Gellert Grindelwald. J. K. Rowling a révélé après la sortie des Reliques de la Mort que le personnage avait toujours été gay pour elle.

10. Harry, Ron, et Hermione ont leur propre carte de Chocogrenouille.

11. Contrairement à ce que tous les anglophones pensaient, le "t" à la fin de Voldemort est muet puisque le nom est clairement inspiré de mots français. Un petit fail que les lecteurs français n'ont jamais connu !

12. J. K. Rowling s'est inspirée d'elle-même pour créer le personnage de Hermione. Elle a même donné son animal préféré (la loutre) au patronus de la jeune fille.

13. Stephen King a avoué en interview que le professeur Ombrage (très présent dans L'ordre du Phénix) était le "meilleur méchant depuis Hannibal Lecter".

14. Harry Potter fait partie des descendants direct de Ignotus, l'un des trois frères Peverell qu'on retrouve dans Les Contes de Beedle le Barde.

15. Les livres Harry Potter sont les plus bannis aux Etats-Unis.

16. Les premiers et les derniers mots que Dobby prononcent sont "Harry Potter".

17. Dans le premier livre, quand Fred et George Weasley ont lancé des boules de neige sur le turban du professeur Quirrell, il ne savait pas qu'en réalité il visait la tête de Voldemort.

18. En secret, Neville Londubat a demandé au Choixpeau magique de l'envoyer chez les Poufsouffle car il trouvait la réputation des Gryffondor trop intimidante.

19. J. K. Rowling a écrit 5 pages remplies de mots différents commençant par "Q" avant d'opter pour "Quidditch" pour décrire le sport officiel des sorciers.

20. Le lieu et le nom de Poudlard ont été choisis par Rowena Serdaigle, qui rêvait de se rendre au château en barque, en traversant un lac. Un rêve pour tous !

21. J. K. Rowling a avoué qu'elle considérait intégrer dans l'histoire, à un moment donné, un cousin de la famille Weasley qui aurait été à Serpentard. Ouf, on a eu chaud !

22. Même s'il craignait la mort, Voldemort n'aurait jamais pu être un fantôme car son âme était trop endommagée.

23. Le nom "Harry Potter" est mentionné 18 956 fois dans la totalité de la saga.

24. Comme par hasard, le patronus de Ron est un Jack Russell Terrier, connu pour chasser les loutres, le patronus de Hermione. Ah l'amour !

25. Quand il est mort, Albus Dumbledore était âgé de 150 ans. Pas mal comme vie !

26. Voldemort était incapable d'aimer parce qu'il a été conçu sous les effets d'un filtre d'amour.

27. Il y a environ 700 fautes possibles dans le Quidditch... Ohlala dur d'être un arbitre de ce sport !

28. Après Poudlard, Cho Chang s'est mariée à un Moldu... Tant mieux pour elle !

29. La tante de Harry, Petunia, a toujours voulu être une sorcière et elle s'en voulait de s'être éloignée de sa soeur Lily.

30. Harry Potter et Voldemort ont un lien de parenté à travers la famille Peverell dont ils sont les descendants. Wow !

31. Le nom de famille de Hermione a failli être Puckle au lieu de Granger.

32. Les élèves qui mettent plus de cinq minutes à être envoyés dans une maison par le Choixpeau Magique sont appelés "Hatstalls" (un "Chapeauflou"). Parmi des Chapeauflous célèbres on retrouve Filius Flitwick, Minerva McGonagall et Peter Pettigrow.

33. J.K. Rowling a hésité à tuer Ron Weasley à la moitié de la saga car elle n'était pas heureuse dans sa vie. Mais finalement elle ne regrette pas de l'avoir laissé vivre en paix avec ses proches Harry et Hermione.

34. Sirius Black et Fred Weasley, qui aimaient souvent faire des blagues, sont tous deux morts en riant.

35. J. K. Rowling a avoué que si elle était professeur à Poudlard, elle enseignerait les cours de Sortilèges. Et si elle devait travailler dans le monde de la magie, elle écrirait des livres de sorts. Intéressant !

36. Quand elle a fait un test en ligne pour savoir à quelle maison elle appartenait, J. K. Rowling a avoué que le Choixpeau Magique l'a envoyé à Poufsouffle.

37. Pour un lecteur moyen, cela prendrait environ 2 jours, 11 heures et 1 minute pour lire les sept tomes de Harry Potter. On s'y met tout de suite ?