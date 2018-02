Harry Potter fête ses 20 ans en librairie avec un évènement exceptionnel !

Il s'en est passé des choses, en 1998. La France a gagné la Coupe du Monde de foot, Titanic est sorti au cinéma (on le répète, il y avait assez de place sur cette fichue planche) mais surtout, les librairies françaises ont accueilli Harry Potter à l'école des Sorciers pour la première fois. Celui qui a défié Voldemort a maintenant 20 ans et évidemment, c'est un évènement que la maison d'édition Gallimard ne pouvait pas laisser passer. Du coup, les librairies se sont unies pour mieux offrir aux fans un anniversaire grandiose : du 1er au 4 février, elles feront nocturne !

Où que vous soyez en France (et même en Belgique), vous devriez trouver une librairie participant au projet. Et on espère sincèrement que vous tiendrez le choc parce que les festivités vont s'enchaîner : Concours de dessins, lecture d'extraits, Pictionnary des animaux fantastiques, herboristerie de Poudlard, Time's up Harry, Quiz, concours de déguisement sont prévus, selon le Point. Et, petit bonus, il y aura même un « grand tournoi des sorciers ». Promis, vous n'aurez pas à vous battre contre des dragons enragés - vous aurez simplement besoin de faire fonctionner vos méninges. Pour tout savoir de l'évènement, rendez-vous sur ce site 20ansharrypotter !

Allez chercher vos robes et vos balais, c'est un vrai marathon qui vous attend.